На праздники «Одноклассники» и Ростуризм приготовили серию онлайн-экскурсий

В преддверии майских выходных «Одноклассники» совместно с Федеральным агентством по туризму подготовили серию онлайн-экскурсий по Алтайскому краю, Москве, Нижнему Новгороду и Владивостоку. Также в социальной сети пользователи смогут украсить фото профиля тематическими рамками, пройти интерактивный квиз от создателей проекта «Москва глазами инженера» и узнать, какие достопримечательности стоит посетить.

4, 5 и 6 мая в официальной группе Ростуризма в ОК пройдёт серия прямых эфиров от опытных экскурсоводов о достопримечательностях регионов России. Пользователи ОК увидят цветение маральника в Алтайском крае и узнают, какие места стоит посетить туристу в Москве, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Также юзеры смогут добавить на аватарку специальные тематические рамки с природными ландшафтами от Агентства по туризму.

ОК совместно с проектом «Мир глазами инженера» запустят интерактивный квиз «Как ты знаешь российские города». Каждый вариант ответа содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и узнать новые факты о городах России. Например, с помощью теста можно узнать, в каком городе метро имеет меньше всего станций, где, кроме Санкт-Петербурга, построены разводные мосты и после какого события холодильники стали называть в честь советских городов. После прохождения квиза каждый участник получит значок-подарок на фотографию профиля.

Также с 29 апреля любой пользователь соцсети сможет украсить главное фото профиля в ОК рамками с шуточными фразами от проекта «Мир глазами инженера»: «Земля – Луна, Калуга – Марс. Передаём за проезд!», «Ты где? В Вологде-где!», «Сладок, как тульский пряник, горяч, как тульский самовар». Установить рамки можно бесплатно в приложении «Волшебные рамки».

Кроме того, в официальной группе проекта появится серия образовательных публикаций от экспертов. Пользователи узнают больше о достопримечательностях городов России и почему стоит их посетить не только в период майских выходных.

ОК регулярно реализует и поддерживает инициативы в сфере внутреннего туризма. Например, 7 апреля в Одноклассниках состоялась премьера гастрономическое travel-шоу «Можно! с Можаевым». Ведущий шоу, ресторанный критик и журналист Яков Можаев, исследует еще не модные, но интересные туристические маршруты Урала и знакомит зрителей с местной кухней.

Москва, Елена Владимирова

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