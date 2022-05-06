В Европе наблюдается резкий рост спроса на бомбоубежища и бункеры

Европейские компании, занимающиеся производством и установкой бункеров, заявляют, что жители Германии, Швейцарии и Великобритании все чаще ищут информацию о строительстве и покупке защитных убежищ на фоне опасений, что война может распространиться дальше в Европу, – сообщает издание The Telegraph.

Клаус Хаглунд из швейцарской фирмы Bühler GmbH, занимающейся установкой и ремонтом бункеров сказал изданию: «Начиная с марта люди очень напуганы и нуждаются в немедленной помощи. Спрос на новые бункеры или ремонт стал взрывным с момента начала проведения Россией спецоперации на Украине, 24 февраля».

В Германии единственный производитель бункеров, который строит убежища для частных лиц, также заявил, что с начала марта в стране наблюдается рекордный спрос на их продукцию. Марио Пейде, генеральный директор немецкой компании BSSD, сообщил, что они получают более 1000 звонков в день.

Также The Telegraph пишет, что даже правительство Германии ранее объявило, что начнет вкладывать деньги в укрепление своих подвальных укрытий и создание запасов на случай войны.

Специализированная фирма по строительству подвалов в Великобритании также сообщила новостному агентству, что запросы на их помещения выросли на 100 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Лондон, Иван Бабурин

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