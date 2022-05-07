В генеральной репетиции парада в честь Дня Победы на Красной площади приняли участие 11 тысяч военнослужащих

В министерстве обороны России в субботу, 7 мая, сообщили, что на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие 11 тысяч военнослужащих.

«В этом году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчётов. В ее состав вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ», а также представители других силовых ведомств ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества», сообщили в минобоороны.

Также в российском военном ведомстве рассказали, что в составе механизированной колонны была задействована 131 единица современной военной техники, а также историческая техника, представленная легендарным танком Победы Т-34-85, который открывал прохождение механизированной колонны.

«В пролете парадного строя авиации над Красной площадью приняло участие 77 самолетов и вертолетов», – сообщили в минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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