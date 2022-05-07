На Донбассе в городе Счастье вновь запущена ранее заминированная ВСУ ТЭС

Энергоблок на Луганской ТЭС в освобожденном от ВСУ городе Счастье в субботу, 7 мая, запустил глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, – сообщает РИА Новости.

На торжественной церемонии запуска энергоблока глава ЛНР поблагодарил всех за проделанную работу и заявил, что таких серьезных повреждений не получала ни одна ТЭС на территории Украины.

«Можно нагружать энергоблок. Спасибо вам огромное за вашу работу, за ваш труд. Это очень важное для нас мероприятие, очень знаковое. Республика теперь будет с электричеством, закроем практически все потребности, которые нам необходимы», – заявил глава республики.

В торжественном мероприятии по запуску восстановленной и разминированной ТЭС также приняли участие председатель правительства ЛНР Сергей Козлов и директор Луганской ТЭС Александр Михайлов.

«В настоящий момент, с запуском энергоблока, можно говорить о том, что наши дома, наши социальные объекты получают стабильно электроэнергию, наше промышленное производство имеет перспективу роста», – сказал глава кабмина ЛНР.

Следует отметить, что при отходе ВСУ из города Счастье заминировали и подготовили к подрыву всю территорию ТЭС. После перехода территории ТЭС под контроль ЛНР началось ее разминирование, в том числе с участием российских саперов. Согласно данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов.

Луганск, Иван Бабурин

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