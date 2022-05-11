Тайцам раздадут миллион кустов конопли для выращивания в своих огородах

Министр здравоохранения Тайланда Анутин Чарнвееракул в среду, 11 мая, заявил, что власти страны планируют раздать жителям 1 млн. кустов медицинской конопли для выращивания ее в своих подсобных хозяйствах.

Глава минздрава Тайланда заявил: «С 9 июня граждане Таиланда смогут выращивать дома столько каннабиса, сколько захотят. Единственное жесткое условие – выращивать только медицинскую коноплю и делать медицинскую марихуану с низким содержанием психотропных веществ»

Следует отметить, что в Тайланде производство и использование, в том числе курение, марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ по-прежнему преследуется по закону.

Бангкок, Иван Бабурин

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