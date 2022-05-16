Jukebox Trio стали гостями шоу «ОК на связи» (ФОТО)

Акапелльное Jukebox Trio – братья Владимир и Илья Ивановы и Гарри Краулис – стали гостями прямого эфира онлайн-шоу «ОК на связи» соцсети «Одноклассники». Jukebox Trio участвовали в «Новой волне», выступали на разогреве у группы Aerosmith. Артисты рассказали о том, как создается битбокс, про свой клип «Покорми кота» и запись альбома для «Фиксиков».

«Новый День» публикует фрагмент интервью.

– Как создается битбокс? Как можно разложить процесс?

Владимир: Нас нужно рассматривать как совокупность: барабаны (Илья), бас (Гарри) и лид-гитариста (это я – человек, который поет текст). Например, возьмем песню «В лесу родилась ёлочка»: сначала выстраиваем биты с помощью барабанов, потом кладем на это основу из басов, и затем накладываем уже слова.

Илья: У меня есть своя школа битбокса, я обучаю созданию таких мелодий онлайн.

Владимир: Когда наступила пандемия, у нас с Ильей не было альтернатив. У Гарри было официальное место работы преподавателем.

Илья придумал свою систему и теперь обучает битбоксу. Вообще мы сейчас не останавливаемся только на битбоксе, потому что раньше у нас была цель – всё делать без инструментов, жёстко в жанре. Последние 2-3 года мы подключаем разную электронику.

– Как вы попали в «Фиксики» и записали альбом к мультику?

Владимир: Нам предложили эксперимент, а так как у меня есть маленький сын, то я знаю все эти песни наизусть. Я спросил у сына, какие песни он хотел бы услышать от папы. Он назвал десяток, из них мы выбрали несколько и записали мини-альбом. Нам очень понравилось.

– Легко ли давалась работа над альбомом для «Фиксиков»?

Владимир: Мы впервые за долгое время работали с легким материалом, дали себе волю и дурачились, сколько хотели. Некоторые вокальные партии мы записывали дома, поэтому сын Сеня спел одну из песен, где нужен был детский голос.

Работали мы над проектом около месяца.

Полная запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи» в «Одноклассниках».

Москва, Марина Иванова

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