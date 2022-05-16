«Киберспорт – это ОК!»: «Одноклассники» запускают новый проект

Социальная сеть «Одноклассники» и Федерация компьютерного спорта России запускают совместный образовательный проект «Киберспорт – это ОК!» для неравнодушных родителей. Эксперты в формате видеоинтервью расскажут, чем киберспорт отличается от гейминга, а также почему компьютерный спорт приравнивается к традиционному.

В рамках проекта пользователи «ОК» смогут узнать об особенностях профессии киберспортсмена, полезных навыках, которые развиваются в ходе занятий, а также о перспективах развития индустрии. Зрители увидят серию интервью с ведущими экспертами в области киберспорта. Среди них президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, профессиональный спортивный психолог Надежда Сидорова, киберспортивный комментатор Ильдар Галеев, действующие спортсмены и победители крупных турниров Павел Калашников, Дмитрий Лопаткин, Антон Клёнов, а также депутат Государственной думы РФ Александр Прокопьев.

Посмотреть интервью о популярных мифах в киберспорте пользователи соцсети смогут в официальной группе Федерации компьютерного спорта России в «ОК». Видеоролики будут доступны с 16 мая в специальном плейлисте.

Дмитрий Смит, президент ФКС России, заявил: «Киберспорт – это уникальная вещь, потому что он находится на стыке трех направлений: технологий, спорта и шоу. Последнее особенно важно, ведь за внимание зрителя киберспорт конкурирует не только с другими видами спорта, но и с кино или театром. Например, человек может совершать пробежку и при этом слушать трансляцию киберспортивного события – как радио. Так, киберспорт становится очень гибким, объемным и всепроникающим. Поэтому я считаю, что будущее за киберспортом»

«ОК» регулярно реализует и поддерживает социальные и образовательные инициативы. В их числе ежегодный проект об осознанном родительстве #МеняВолнует. Он включал в себя просветительские лонгриды и прямые эфиры на актуальные темы, посвященные разным этапам родительства: от рождения ребенка до взаимоотношений с взрослыми детьми. В социальной сети уже проводились собственные киберспортивные онлайн-состязания в рамках ОК Challenge по самым популярным киберспортивным дисциплинам, включая Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Dota 2, Quake Champions и Overwatch.

Все детали в блоге ОК.

Москва, Елена Владимирова

© 2022, РИА «Новый День»