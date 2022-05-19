В «Одноклассниках» появился новый механизм поддержки авторов

В «Одноклассниках» появился умный алгоритм поддержки авторов «Молния». Он отбирает новые группы, которые регулярно публикуют уникальный интересный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Это поможет авторам набрать стартовую аудиторию в соцсети.

«Алгоритм «Молния» будет регулярно отбирать новых создателей уникального контента и размещать их контент в сервисах соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках «Новое» в разделе «Рекомендации» и на витрине групп в ОК. Их публикации на основе построенных нейросетями пользовательских предпочтений продвигаются в ленте рекомендаций социальной сети», – прокомментировали в пресс-службе «Одноклассников».

На первом этапе алгоритм будет работать с новыми группами на платформе, которые еще не набрали более 300 подписчиков, и будет поддерживать их дополнительным охватом до тех пор, пока они не начнут расти органически. В дальнейшем действие алгоритма планируют расширить и на текущих авторов.

Для того чтобы попасть в программу «Молния», новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети. В систему не попадают группы, которые публикуют контент на тему политики и религии, интернет-магазины и доски объявлений.

По результатам тестового запуска программы, участники получают в среднем от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории в зависимости от тематики контента и регулярности публикаций при условии регулярной публикации контента.

Москва, Марина Иванова

© 2022, РИА «Новый День»