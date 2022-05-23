РПЦ рассматривает возможность причисления к лику святых Александра Суворова

Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) в понедельник, 23 мая, заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых русского полководца Александра Суворова, – сообщает ТАСС.

В РПЦ сообщили также, что соберут материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации.

В интервью агентству епископ Троицкий Панкратий сказал: «Личность великого полководца, конечно же, привлекает к себе внимание многих людей, неоднократно уже ставился вопрос разными общественными организациями, отдельными деятелями. Даже министерством обороны, лично министром обороны – они обращались к нам с этим вопросом. Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу, что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно».

Москва, Иван Бабурин

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