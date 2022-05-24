«Одноклассники» обновили сервис «Моментов»: теперь там есть ссылки и анимация

«Одноклассники» обновили сервис исчезающих фото и видео «Моменты». Теперь в них можно добавлять сторонние ссылки и добавлять «живой» фон к изображениям.

Как сообщает пресс-служба соцсети, теперь к публикациям в «Моментах» можно прикрепить кнопку со ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри соцсети. Таким образом, все авторы и модераторы групп смогут привлекать больше внимания пользователей к своему контенту. Ранее эта функция была доступна только официальным группам и профилям в соцсети с синей галочкой. Теперь также можно получит доступ к статистике переходов по ссылке.

Кроме того, авторы моментов в iOS-приложении «Одноклассников» смогут добавлять к своим фотографиям специальный фон: алгоритм распознает объект на снимке и рисует анимированный эффект вокруг него. Получается «живой» фон, который можно добавить как к медиа, загруженным из галереи, так и на фотографии, снятым из «Моментов». В будущем функция появится и для пользователей Android.

Ранее ОК открыли возможность публиковать моменты всем группам в соцсети. С помощью нового формата авторы могут увеличить вовлеченность подписчиков своей группы, расширить охват контента в соцсети и разнообразить контент.

Москва, Ангелина Сергеева

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