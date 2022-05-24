В Израиле учителя старших классов рискуют сорвать окончание учебного года

Израильское Объединение учителей старших классов во вторник, 24 мая, объявило о начале забастовочных санкций в знак протеста против политики министерства финансов.

Как сообщают израильские СМИ, со среды, 25 мая, педагоги перестанут ставить оценки, проверять работы, проводить вне классовые мероприятия. Кроме того, учителя старших классов не будут участвовать в заседаниях педагогических комиссий, не будут посещать мероприятия, организованные министерством просвещения, не будут выдавать документы об окончании школы.

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон распорядилась обратиться в суд по трудовым вопросам с просьбой об издании распоряжения о запретах на забастовки.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»