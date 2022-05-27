«Одноклассники» в «Библионочь» расскажут о русских сказках и истории крестьянской избы

В преддверии культурной акции «Библионочь» социальная сеть «Одноклассники» запустила совместный проект с Российской государственной детской библиотекой.

28 мая в официальной группе библиотеки в ОК пройдет прямой эфир «Русская изба. От печки до лавочки». Эксперты покажут устройство традиционной русской избы и расскажут, как жила большая крестьянская семья. Трансляция состоится в 18:00 по московскому времени.

Также «Одноклассники» совместно с РГДБ запустят интерактивный квиз «Русские сказки. Фольклорные и литературные». Каждый вариант ответа содержит пояснения, благодаря которым можно не только проверить себя, но и узнать новые факты о любимых с детства произведениях. Например, с помощью теста пользователи смогут определить, герои какой сказки пользовались кольцом для телепортации, а также какие сказки Пушкина появились в результате литературного соревнования в Царском селе в 1831 году. После прохождения квиза каждый участник получит значок-подарок на фотографию профиля.

«Одноклассники» регулярно поддерживают образовательные инициативы. Так, совместно с Российской государственной библиотекой и НЭБ «Свет» соцсеть запустила интерактивный тест к юбилею Корнея Чуковского. С его помощью пользователи могли проверить себя на знание биографии и произведений российского писателя.

Москва, Ангелина Сергеева

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