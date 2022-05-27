В доме во французской провинции обнаружены трупы боле 60 кошек

Жандармерия Луары в пятницу, 27 мая сообщила, что около шестидесяти кошек были найдены замороженными и закопанными в доме в городке Бельгард-ан-Форез (Луара) после выселения жильцов, – сообщает агентство AFP.

Как сообщает агентство, в доме после выселенных середине мая за неуплату арендаторов были обнаружены останки тридцати двух кошек, тщательно завернутых в тканевые подгузники. Трупы животных были обнаружены в морозильной камере вместе с фруктовым мороженым и панированным рыбным филе.

Останки еще около тридцати котят были обнаружены завернутыми в ткань в закопанных в землю цветочных горшках во дворе возле дома.

Вскрытие трупов животных, проведенное в рамках предварительного расследования, показало, что со стороны жильцов, страдающих психологическими проблемами, в отношении кошек жестокости проявлено не было.

Париж, Иван Бабурин

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