Молдавия возобновит почтовое сообщение с Россией

«Почта Молдовы» возобновляет почтовое сообщение с Россией. Жители двух стран смогут отправлять все виды корреспонденции, сообщила пресс-служба организации.

«Было возобновлено международное почтовое сообщение с Российской Федерацией. Возобновляются все почтовые отправления: EMS, письма и посылки в Россию», – говорится в заявлении на сайте почты.

Отправления будут пересылаться в соответствии с расписанием наземного воздушного транспорта.

Напомним, почтовое сообщение между Россией и Молдавией было приостановлено 14 мая. Официальная причина – технические неполадки со стороны «Почты Молдовы».

Москва, Наталья Рязанова

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