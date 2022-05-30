Молдавия возобновит почтовое сообщение с Россией

«Почта Молдовы» возобновляет почтовое сообщение с Россией. Жители двух стран смогут отправлять все виды корреспонденции, сообщила пресс-служба организации.
«Было возобновлено международное почтовое сообщение с Российской Федерацией. Возобновляются все почтовые отправления: EMS, письма и посылки в Россию», – говорится в заявлении на сайте почты.
Отправления будут пересылаться в соответствии с расписанием наземного воздушного транспорта.
Напомним, почтовое сообщение между Россией и Молдавией было приостановлено 14 мая. Официальная причина – технические неполадки со стороны «Почты Молдовы».
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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