Дом Скрипалей выставлен на продажу в Великобритании

В британском городе Солсбери выставлен на продажу дом, в котором были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, – сообщает британская газета Telegraph.

По информации газеты, городские власти заявили, что дом будет продан в долевую собственность, поскольку есть опасения, что место отправления Скрипалей может стать «жуткой туристической достопримечательностью», а этого не следует допускать.

Сообщается, что четырехкомнатный дом будут иметь право купить только местные жители, при этом орган местного самоуправления сохранит за собой как минимум 25%.

Следует напомнить, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года, что стало причиной крупного международного скандала.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»