Мэр Кишинева запретил гей-парад

Глава администрации Кишинева Ион Чебан во вторник, 31 мая, заявил, что гей-парад в Кишиневе, ранее согласованный руководством Молдавии, отменяется, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Чебан написал: «Сообщаю, что запланированный гей-парад не получил разрешение муниципалитета».

Как сообщают местные СМИ, ранее против проведения гей-парада в столице Молдавии выступила Молдавско-Кишиневская митрополия. Священнослужители назвали это мероприятие «разрушительным бедствием, которое омрачает мораль общества, объявленного православным и поддерживающего семейные ценности».

Следует отметить, что депутаты Народного собрания Гагаузской автономии Молдавии также запретили подобные акции, когда узнали о планах ЛГБТ-сообщества.

Ранее сообщалось о том, что власти Молдавии согласовали проведение в Кишиневе ЛГБТ-фестиваля с 16 по 19 июня.

Кишинев, Иван Бабурин

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