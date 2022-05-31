Выросло количество зависимых от порнографии израильтян

Израильский Центр по изучению зависимостей во вторник, 31 мая, передал президенту страны Ицхаку Герцогу и премьер-министру Нафтали Беннету отчет, из которого следует, что каждый седьмой израильтянин страдает от какой-либо зависимости, причем с 2018 года этот показатель вырос на 25%, -сообщает израильский портал «Мако».

Как сообщает портал, по данным исследователей, с 2018 года на 34% выросло количество израильтян, находящихся в зависимости от порнографии или секса, на 15% – от наркотиков или рецептурных лекарств.

«На 48% увеличилось количество израильтян, имеющих зависимость от марихуаны, на 25% – от алкоголя. Не обращаются за помощью к специалистам 90% израильтян, у которых развился тот или иной вид зависимости», – говорится в отчете.

Всего, согласно данным израильского Центра по изучению зависимостей, наиболее высокие показатели зависимости зафиксированы среди молодых людей от 18 до 35 лет.

Исследователи отмечают, что высокий уровень зависимости среди граждан негативно влияет на все общество, а также отражается на экономике. Прямой экономический ущерб от зависимостей в Израиле оценивается в 7 миллиардов шекелей в год, из которых 2,8 миллиардов шекелей тратятся на лечение зависимостей и устранения их последствий.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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