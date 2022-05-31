В Китае арестовано более 200 человек, подозреваемых в списывании на экзаменах

Министерство образования КНР во вторник, 31 мая, сообщило, что полицией страны с начала 2022 года было возбуждено 129 уголовных дел за нарушение экзаменационных правил, в рамках которых арестовано 208 подозреваемых. Различные государственные ведомства активизировали свои усилия по борьбе с подобными правонарушениями, – сообщает Синьхуа.

По данным китайского минобра, в этом году экзамены будут сдавать рекордные 11,93 млн. выпускников школ. Экзамены «гаокао» пройдут 7 и 8 июня по всей стране, за исключением Шанхая, где они были отложены из-за ситуации с COVID-19.

Также сообщается, что за незаконное производство и продажу устройств для прослушивания или секретного фотографирования с начала 2022 года уже было возбуждено 189 дел, по которым арестованы 990 подозреваемых.

«Власти Китая будут продолжать строгое преследование незаконных и криминальных действий с тем, чтобы обеспечить надлежащий порядок проведения предстоящих вступительных экзаменов в вузы», – отметили в министерство образования КНР.

Пекин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»