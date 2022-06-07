Принцесса Норвегии собралась замуж за «гибрида рептилии из созвездия Андромеды»

Норвежская принцесса Марта-Луиза, дочь короля Харальда V и королевы Сони, выйдет замуж за афроамериканца Дурека Верретта, известного как шаман Дурек, уверяющего, что обладает силами древних духов и что он не принадлежит к обычному человеческому виду и называет себя «гибридом рептилии из созвездия Андромеды», – ссообщает пресс-служба Королевского дома Норвегии.

В объявлении о помолвке, опубликованном норвежским королевский домом, говорится: «Его Величество Король и Ее Величество Королева передают самые искренние поздравления и желают им всего наилучшего».

Как сообщают СМИ, 50-летняя Марта-Луиза занимает четвертое место при наследовании престола. С шаманом Дуреком она встречается больше трех лет. Пара живет в Лос-Анджелесе. Дуреку 47 лет, его личность вызвала бурную реакцию в Норвегии. Он удивил норвежцев своими заявлениями о том, что может «вращать атомы», омолаживать и исцелять людей.

Дурек Верретта владеет двумя онлайн-школами духовных практик. Среди последователей его учений есть известные люди, например, актрисы Нина Добрев и Гвинет Пэлтроу.

Осло, Иван Бабурин

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