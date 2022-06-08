В Московской хоральной синагоге возмущены слухами о бегстве из России главного раввина Москвы

В Московской хоральной синагоге назвали ложной информацию о бегстве главного московского раввина Пинхаса Гольдшмидта и заявили, что он уехал из страны по делам, но позднее вернется, – сообщает телеканал RTVI.

Представители синагоги в беседе с телеканалом сказали: «Нет, это не так. Абсолютно ложная информация (что Гольдшмидт покинул Россию из-за давления властей). У него сначала внук родился, а потом отец в больнице оказался, поэтому он временно уехал. Кто-то распространяет слухи. Мы тоже с этим столкнулись и были очень возмущены. В суд подавать не будем, он сказал – не надо, потому что вернется».

Напомним, ранее во вторник, 7 июня, невестка главного раввина Москвы, журналист из США Авиталь Чижик-Гольдшмидт заявила, что религиозный деятель вместе с супругой Дарой спустя две недели после начала спецоперации на Украине отправились в Венгрию, оказавшись «под давлением властей», требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине.

Чижик-Гольдшмидт в своем Twitter-аккаунте написала: «Наконец-то я могу сообщить всем, что мои родственники подверглись давлению со стороны властей. Они требовали, чтобы они публично поддержали спецоперацию в Украине, и они отказались это сделать. Они сбежали в Венгрию после российского вторжения и сейчас находятся в изгнании из общины, которую они любили и строили и воспитывали как своих детей более 33 лет».

Отметим, что информация об отъезде главного раввина Москвы появилась в начале мая. Тогда Гольдшмидт заявлял, что не может находиться в Москве из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле. Он отметил, что назначает временно исполняющим его обязанности раввина Давида Юшуваева, но продолжит занимать должность председателя Раввинского суда стран СНГ и Балтии.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»