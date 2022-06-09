Жительница Ростовской области сдала своих детей в аренду

В Ростовской области лишили родительских прав мать, которая сдала в аренду своих детей. При этом женщина даже оформила нотариальную доверенность.

Инспекторы заподозрили неладное, когда посетили семью, проживающую в поселке Тополевый. Детей они в доме не обнаружили, а мать заявила, что отправила сына и дочь к родственникам, так как у нее не хватает денег на их содержание.

Полицейские провели проверку и выяснили, что дети вовсе не гостят у родственников. Мать отдала их чужим людям, предварительно оформив доверенность через нотариуса в городе Шахты. Более того, сестру и брата разделили, семьи были бездетными и возвращать детей не собирались.

В результате правоохранители изъяли детей, передали их в реабилитационный центр и оштрафовали мать, пишет телеграм-канал Baza. Суд в итоге лишил женщину родительских прав.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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