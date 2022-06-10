Притворявшихся инвалидами супругов заставили вернуть пенсионному фонду 2 млн рублей

В Ставропольском крае с супругов взыскали более 2 млн рублей. Мужчина и женщина несколько лет незаконно получали пенсию по инвалидности.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, ранее суд признал мужа и жену виновными в мошенничестве и обязал возместить государству причинный ущерб. Но супруги платить отказались, а дело поступило судебным приставам.

«Сотрудники ведомства предупредили граждан о возбуждении исполнительных производств и разъяснили им меры принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Однако добровольно в установленный законом срок должники ущерб не погасили», – говорится в сообщении ФССП.

Семью уведомили о том, что в счет оплаты у них заберут три находящихся в их собственности земельных участка. Тогда мошенники решили сохранить свое имущество и возместили сумму ущерба.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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