Армию США поздравили с Днем рождения роликом с нацистскими танками

Национальная гвардия США в честь 247-летия создания американской армии разместила видеоролик с хроникой, где использованы кадры немецких танков времен Третьего рейха, – сообщают СМИ.

В поздравительном ролике, опубликованном в Twitter-аккаунте американской нацгвардии использована фашистская хроника времен Второй мировой войны с колонной немецких танков Pz-lll, после которой идут кадры с современными американскими танками M1 Abrams.

В подписи к видеоролику говорится: «Армия США была основана Континентальным конгрессом в этот день в 1775 году. Сегодня в армии служат более чем 700 тысяч солдат действующих военнослужащих, гвардейцев и резервистов, которые постоянно учатся и работают над собой. С 247 днем рождения! Вперед, армия!»

«Судя по технике, эти кадры сняли нацисты в СССР в 1941-1942 годах. Предположим, что дизайнер хотел показать преемственность в армии США», – написал один из пользователей социальной сети.

Отмечается, что аналогичные кадры хроники хранятся в фотобанке Shutterstock и подписаны – «21 танковая дивизия вермахта».

Вашингтон, Иван Бабурин

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