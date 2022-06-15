Израиль ожидает наплыв долларовых миллионеров

Британская консалтинговая компания Henley & Partners, отслеживающая миграционные тенденции в мире частного капитала, в среду, 15 июня, опубликовала очередной отчет, согласно которому до конца года в Израиль приедет 2500 миллионеров, – сообщают израильские СМИ.

Отчет Henley & Partners создан в партнерстве с компанией New World Wealth, он содержит прогнозы по чистым притокам и оттокам долларовых миллионеров в 2022 году.

Согласно опубликованному отчету ожидается, что Израиль до конца 2022 года войдет в первую десятку стран с самым высоким притоком состоятельных людей. Страна примет 2500 долларовых миллионеров, что на 79% больше, чем в 2019 году.

Сообщается, что в рейтинге миллионеров на первом месте находятся ОАЭ, здесь до конца года ожидается приток 4000 миллионеров. На втором месте Австралия сюда приедут 3500 богачей, на третьем – Сингапур, который ожидает прибытия 2800 миллионеров. Далее по количеству ожидаемых миллионеров идут Израиль (2500), Швейцария (2200), США (1500), Португалия (1300), Греция (1200), Канада (1000), Новая Зеландия (800).

По данным израильского издания «Калькалист», в настоящее время в Израиле проживают 107 тысяч миллионеров, состояние 5560 из которых превышает 10 миллионов долларов, состояние 260 – более 100 миллионов, состояние 25 человек исчисляется миллиардами.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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