В Лос-Анджелесе запретили фейерверки в День независимости

Власти Лос-Анджелеса в четверг, 16 июня, заявили о запрете фейерверков во время празднования Дня независимости 4 июля, – сообщает агентство AFP.

Городской прокурор Лос-Анджелеса Майк Фойер, в частности, заявил: «Все фейерверки в городе запрещены для личного использования. Единственное место, где могут праздновать горожане, это профессиональные лицензированные шоу. Риск пожаров, вызываемых фейерверками в этом году особенно серьезен, не говоря уже об обычном риске получения травм».

«Доверим фейерверки профессионалам!» – призвал Фойер.

Следует отметить, что Калифорния в этом году особенно страдает от засухи, которая достигла рекордных значений. По мере приближения лета пожарные обеспокоены опасностью и отмечают, что на американском Западе в последние годы лесные пожары случаются исключительного масштаба и интенсивности.

Лос-Анджелес, Иван Бабурин

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