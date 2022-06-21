Сын Илона Маска хочет сменить пол и имя

Один из сыновей Илона Маска начал процесс смены имени и пола. Об этом сообщает американский сайт сплетен Tmz.

Ксавье, которому 18 лет, хочет, чтобы его звали Вивиан Дженна Уилсон, взяв фамилию своей матери.

Официальные документы, поданные в суд Лос-Анджелеса, гласят, что сын основателя Tesla возбудил дело из-за «гендерной идентичности и того факта, что я не хочу быть связанным с моим биологическим отцом каким-либо образом или в какой-либо форме».

У Маска семеро детей: Гриффин, Вивиан, Кай, Саксон, Дамиан, которых ему родила писательница Джастин Уилсон, на которой он был женат с 2000 по 2008 год, и X AE A-XI и Экса Дарк Сидерель от певицы Граймс.

Москва, Елена Васильева

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