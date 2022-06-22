В Пакистане родилась коза с полуметровыми ушами

В Пакистане в Карачи родилась коза с беспрецедентной длиной ушей – они достигают 46 сантиметров. Животное появилось на свет в начале июня. Владелец животного Мухаммад Хассан Нарехо надеется, что симпатичное парнокопытное, уже ставший знаменитостью в стране, вскоре попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Коза по кличке Симба англо-нубийской породы, для которой вообще характерны более крупные уши, охлаждающие парнокопытных копытных при высоких температурах.

Однако длина ушей Симбы выше нормы даже для англо-нубийских коз. Они настолько длинные, что животное тянет их по земле при ходьбе. По данным здания Telegraph, сорокашестисантиметровые уши, скорее всего, являются результатом генетической мутации или нарушения.

Однако, по словам владельца животного Мухаммада Хасана Нарея, большие уши не мешают малышу и она очень жизнерадостная.

Пакистанец также надеется, что его маленький четвероногий друг вскоре попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Но он еще подождет некоторое время, потому что когда коза достигнет своего максимального размера, ее уши, возможно, станут еще длиннее.

Карачи, Елена Васильева

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