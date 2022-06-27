В армию США будут набирать больных астмой, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью

Армия США столкнулась с самой серьезной за почти 50 лет нехваткой рекрутов. Планы американского минобороны по числу контрактников выполнены всего на 40% от годового плана, а доля подходящих для армии сократилась до 23% из-за роста заболеваний, наркозависимости и уголовных преступлений, – сообщает NBC News.

Телеканал со ссылкой на экспертов и представителей Пентагона сообщает, что армия США испытывает острый дефицит добровольцев и одновременный рост числа непригодных к службе, в связи с чем для улучшения ситуации военное командование может смягчить условия для приема больных астмой, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а также усилить пропаганду через родителей, учителей и соцсети.

NBC News со ссылкой на внутреннее исследование Пентагона также сообщает, что только 9% пригодных к рекрутскому набору граждан страны готовы к несению военной службы, что стало самым низким показателем с 2007 года. При этом 57% опрошенных заявили, что боятся эмоциональных и психологических сложностей после завершения службы. Половина респондентов указывает, что опасается возможных физических травм.

Кроме того, исследование показала, что доля американцев, подходящих для армии, сократилась до 23% по сравнению со средним показателем за последние годы в 29% от общего числа мужчин и женщин в возрасте от 17 до 24 лет. Среди причин для медотвода в Пентагоне указывают ряд заболеваний, наркозависимость и уголовные преступления.

Собеседники канала отметили, что армия США не испытывала подобных проблем с наймом рекрутов с 1973 года, когда в стране отменили военный призыв.

Вашингтон, Иван Бабурин

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