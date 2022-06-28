В России продажи товаров «для взрослых» выросли в три раза

Сервис Moneyplace, анализирующий работу интернет-ритейлеров, во вторник, 28 июня сообщил, что продажи товаров для взрослых на площадках четырех крупных российских маркетплейсов – Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress с начала года выросли почти втрое по сравнению с январем – июнем 2021 года и составили около 5 млн. шт. предметов категории 18+. Оборот такой продукции за этот же период вырос практически в 2 раза до 3,5 млрд. руб, – сообщает деловое издание «Ведомости».

Как пишет издание, интерес россиян к товарам для взрослых подтверждают и сами маркетплейсы. Так, представитель Wildberries сообщил, что в июне продажи такой продукции в штуках выросли на 81% к аналогичному периоду 2021 года. На Ozon штучные продажи категории товаров 18+ в этом же месяце увеличились на 67%.

«Запросы в AliExpress и KazanExpress остались без оперативного ответа, пишут Ведомости, однако отмечают, что согласно данным Moneyplace продажи товаров 18+ на четырех маркетплейсах в июне текущего года удвоились, составив 845 466 шт., а в денежном выражении этот рынок вырос в 1,3 раза к июню 2021 г. до 535,4 млн. руб.

Москва, Иван Бабурин

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