«Шок и недоумение»: участников саммита НАТО накормили русским блюдом

Западных чиновников и журналистов удивило и несколько шокировало появление в меню ресторана на саммите НАТО в Мадриде блюда под названием «Картофельный салат по-русски», сообщает агентство Reuters.

Как отметили участники мероприятия, это блюдо стоимостью 8 евро за порцию находилось на верхней строчке меню. Салат состоял из картофеля, гороха, моркови и майонеза.

«Русский салат на саммите НАТО? Я удивлен таким выбором блюда», – сказал журналист Иньяки Лопес в комментарии испанскому изданию La Sexta.

В публикации отмечается, что присутствие в меню этого салата вызвало недоумение у участников саммита, поскольку НАТО планирует назначить Россию «самой большой угрозой» для альянса.

Вместе с тем, пишет Reuters, «привлекательно высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его сомнительного названия», и оно было распродано рестораном за пару часов.

Мадрид, Наталья Петрова

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