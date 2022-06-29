«Одноклассники» запустили программу поддержки авторов

«Одноклассники» запустили новую программу поддержки авторов внутри соцсети. Участники программы смогут получить от 30 тысяч просмотров на свой контент, дополнительное продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков.

В последние месяцы отечественная соцсеть пополняется уникальными авторами: за полгода в «Одноклассниках» было создано на 53% больше групп, чем в 2021 году. Новая программа поддержки рассчитана как на тех, кто только начал публиковаться, так и на «старичков». Программа стала следующим шагом в работе соцсети с создателями уникального контента после запуска умного алгоритма «Молния», который находит интересные новые группы в соцсети и продвигает их на заинтересованную аудиторию.

Заявки принимаются на специальном сайте до 30 июля 2022 года. В течение семи дней команда социальной сети проверит анкету, публикации и пришлёт уведомление администратору группы о прохождении. Для того чтобы попасть в программу, необходимо иметь оформленную группу (аватар, обложка, описание). Автор еженедельно должен выпускать не менее трех публикаций с разными форматами контента (текст, фото, видео или моменты) на одну из тематик (красота и здоровье, кулинария, дизайн и другие), а также соблюдать правила группового контента в соцсети.

«Весной 2022 года мы помогли сотням новых авторов и инфлюенсеров освоиться в ОК и набрать первую аудиторию, а текущим активным группам – получить приток новых подписчиков. За месяц создатели контента получили в ленте и в рекомендациях ОК дополнительно более 700 млн показов, что позволило им сформировать большую лояльную аудиторию в соцсети. Теперь мы открываем новую программу поддержки в нескольких наиболее востребованных у пользователей вертикалях. Так тематические группы и блогеры смогут стать еще более популярными в ОК, а пользователи смогут познакомиться с новым уникальным контентом, подобранным специально для них с помощью умных алгоритмов рекомендаций», – прокомментировал Сергей Томилов, директор по стратегическим коммуникациям «Одноклассников».

Москва, Марина Иванова

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