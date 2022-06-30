«Одноклассники» запустили видеоподарки со звездами

«Одноклассники» представили отдельную витрину подарков в новом видеоформате со звуком. Пользователи смогут бесплатно обмениваться видеоподарками, которые озвучивают заезды – Сергей Лазарев, Anna Asti, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Саша Попова, Ваня Дмитриенко, Бьянка, группа 5sta Family, Юлия Савичева, Нейромонах Феофан, Роза Сябитова, Анна Банщикова, Екатерина Вуличенко, Елена Бирюкова, Никита Киоссе, Luxor, Юлия Ковальчук, Анита Цой, Глеб Фейгин, Elvira T и другие.

Кроме того, в новый формат были интегрированы фрагменты шоу «Маска» на НТВ и культовых турецких сериалов от телеканалов «Домашний» и «Ю».

В течение всего июля передать теплые пожелания своим близким можно также с фразами от Султана Сулеймана и Хюррем из «Великолепного века» от телеканала «Домашний» и подарками с любимыми сценами Кемаля и Нихан из сериала «Чёрная любовь» от телеканала «Ю».

Видеоподарки можно отправлять бесплатно на любой платформе: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Найти и выбрать подходящий подарок можно в одноименном разделе соцсети «Летние подарки от звёзд».

Москва, Марина Иванова

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