Менее 40% граждан США гордятся тем, что они американцы

Американский институт общественного мнения Gallup в четверг, 30 июня, опубликовал данные исследования, из которых следует, что доля граждан США, которые в высшей степени гордятся тем, что они американцы составила 38%, – сообщают СМИ.

Как отмечают в институте Gallup, показатель «гордости» оказался самым низким за всю историю исследований, начиная с 2001 года. В прошлом году он был на уровне 43%, а своего максимального значения достиг в 2003 г, когда 70% жителей США в высшей степени гордились тем, что они американцы.

Кроме того, исследование выявило, что в США проживает 22% «умеренно гордых» и 9% тех, кто едва гордится быть американцем. Не видят в своем гражданстве никакого повода для гордости 4% респондентов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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