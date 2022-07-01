В Красноярске суд арестовал кота

В Красноярске суд наложил обеспечительные меры на кота по кличке Русский Бэтмен. Животное передали хозяйке на «ответственное хранение».

Женщина потеряла своего питомца породы курильский бобтейл. С помощью зоозащитников кота удалось отыскать, нашедшая его жительница Красноярска передала животное в приют. Однако там котика отдавать отказались.

Тогда хозяйка обратилась в суд с иском «об истребовании имущества незаконного владения», то есть об изъятии своего кота у приюта.

«Пока иск не будет рассмотрен, она попросила суд наложить на кота обеспечительные меры – по сути, арест – и передать ей животное на ответственное хранение, что и. о. мирового судьи и сделала», – сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Красноярский, Зоя Осколкова

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