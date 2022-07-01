Кристина Асмус рассказала, как озвучивала постельную сцену для сериала «Люся» (ФОТО)

Кристина Асмус рассказала об отношениях с дочерью, о том, как ее вырезали из фильма «Своя война» и о том, как она снималась в постельной сцене сериала «Люся», а потом озвучивала этот момент. Этими деталями она поделилась в шоу «ОК на связи». «Новый День» публикует фрагменты беседы.

– Ты строгая мама?

– Мне кажется, что я вообще нестрогая мама. Я стараюсь соблюдать баланс, чтобы совсем не разбаловать ребенка, для этого у нас есть папа. Я хочу быть для ребенка другом. Моя политика – это все время с ребенком разговаривать и не говорить ей «Нельзя! В мою гримерную не заходить!» Если какая-то катастрофа случилась, то мы все время разговариваем, для меня это важно.

– Куда потратила свой первый гонорар?

– Купила первый ноутбук в своей жизни, фирмы Asus. Asus – Асмус. К тому моменту я, по-моему, уже поменяла фамилию – родилась с фамилией Мясникова, а фамилия Асмус – это мамина фамилия, всей материнской линии. Она всю жизнь была Радой Асмус. Мы в семье смеемся, что я взяла фамилию мамы, а моя сестра, когда начала активно сниматься в кино, взяла мою фамилию.

– Был шанс, что ты застрянешь в роли Вари Черноус из «Интернов»?

– Я очень боялась соглашаться на съемки, потому что училась на первом курсе института. Мне сразу сказали, что может быть несколько сезонов, 300 серий. Я советовалась со своим близким другом, актером театра и кино – Игорем Хрипуновым. Он сказал: «Конечно же, иди».

«Интерны» длились шесть лет, я снималась три из них. Когда прошло два с половиной года, я встретилась со Славой Дусмухаметовым, он генеральный продюсер и автор сценария «Интернов», и сказала: «Слав, я боюсь застрять в этой роли, можете ли вы меня потихоньку выписывать?» Я ждала дикого скандала, штрафных санкций, но он отнесся с понимаем, и через время меня постепенно выписали из сериала.

У меня уже была параллельно работа, полные метры, театр, гастроли, антрепризы, выстроенная благодаря «Интернам» жизнь. Поэтому я подумала, что могу уйти в свободное плаванье и покинуть этот сериал.

Если первое время меня называли Варей, то сейчас мне очень давно ничего не прилетало про «Интерны», потому что фильм «Текст» и Гарик Харламов все перебили.

О премьере фильма «Своя война» режиссёра Алексея Чадова

– Меня вырезали из фильма «Своя война», но приятно то, что вырезали не одну, а в компании с Артемом Ткаченко и Виктором Сухоруковым. Я сыграла главную женскую роль.

У меня было 15 съемочных дней, ради фильма я раздвинула графики, отказалась от других съемок, полетела на съемки в Геленджик на месяц позже, снималась по 20 часов ежедневно. Но продюсеры решили вырезать всю гражданскую линию, и у меня осталась одна сцена в начале фильма с двумя фразами: «Отдай сына. Пока». Это вся роль в фильме «Своя война».

У меня было очень много сцен с Виктором Ивановичем Сухоруковым, целая огромная история с Артемом Ткаченко – его зрители кинотеатра в фильме вообще не увидят. Но Леша обещает, что будет режиссерская версия, и там мы посмотрим все наши сцены. Для Леши это тоже испытание, своя драма, потому что это его режиссерский дебют, но продюсеров можно понять, они больше разбираются в прокате, чем мы.

Про постельные сцены в сериале «Люся»

– В сериале «Люся» у меня две с половиной постельные сцены, одна из них – интересная сцена в машине. На самом деле, это были ржачные съемки. Мы дольше обсуждали, боялись и готовились, а снимали все в один дубль, в один кадр – быстро, далеко, за занавеской, в одежде. Но самое смешное было это озвучивать. Я озвучивала сцену минета, меня об этом попросил звукорежиссер со словами: «Если ты не озвучишь, то придется мне, я очень прошу – озвучь ты». Я озвучивала эту сцену очень смешно, Иван Твердовский давал мне комментарии между дублями. У меня впервые в жизни была такая история. В моем активе теперь есть озвучка сцены минета.

Запись эфира доступна в официальной группе «ОК на связи» в «Одноклассниках».

Москва, Марина Иванова

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