Пять сотен первых богачей мира обеднели на почти полтора триллиона долларов за полгода

За первых шесть месяцев 2022 года 500 богатейших людей мира потеряли $1,4 трлн., что стало самым большим уменьшением личных состояний миллиардеров за всю историю, – сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, состояние владельца компании Tesla Илона Маска уменьшилось почти на $62 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $63 млрд. Собственный капитал главы Meta* Марка Цукерберга за первое полугодие сократился наполовину.

По мнению экспертов Bloomberg, такое уменьшение состояния миллиардеров контрастирует с ситуацией двух последних лет, когда доходы сверхбогатых людей росли на фоне того, что правительства и центральные банки ввели беспрецедентные стимулирующие меры после начала пандемии коронавируса.

В списке богачей обладающих на данный момент состоянием более $100 млрд, осталось четыре человека, хотя на момент начала года в этот список входили десять человек. При этом, как отмечает агентство, несмотря на уменьшение состояния, самые богатые люди мира сохраняют свои позиции в рейтингах.

Так, например, Илон Маск по-прежнему обладает самым большим состоянием в размере $208,5 млрд. Безос занимает второе место с показателем $129,6 млрд. На третьем месте -самый богатый человек Франции и президент группы LVMH Бернар Арно с состоянием в $128,7 млрд. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $114,8 млн. занимает четвертое место.

* В РФ отнесена к экстремистским организациям

Вашингтон, Иван Бабурин

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