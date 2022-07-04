Скульптура-символ Европейского Центробанка выставлена на продажу

Самый известный символ Европейского центрального банка – большая синяя скульптура «евро» возле бывшей штаб-квартиры центрального банка во Франкфурте-на-Майне выставлен на продажу, – сообщает издание Politico.

«Скульптура высотой 14 метров была установлена одновременно с введением банкнот евро в 2001 году, пережила финансовый кризис и кризис государственного долга. Но сейчас монумент стал слишком дорогим в обслуживании», – сообщает издание.

Манфред Поль, руководитель некоммерческой организации Frankfurter Kultur Komitee, которая на протяжении 21 года поддерживает состоянии скульптуры немецкого художника Оттмара Хёрля, сказал, что растущий вандализм и отсутствие спонсоров вынудили комитет принять решение продать произведение с аукциона к октябрю этого года.

«За последние 12 месяцев мы связались со 110 банками, но 90 из них не удосужились ответить. ЕЦБ, который ежегодно выделял 15 000 евро на техническое обслуживание, также больше не заинтересован в увеличении своей поддержки», – сказал г-н Поль и добавил, что «любой, кто является фанатом единой европейской валюты и хочет приобрести произведение искусства, может получить дополнительную информацию в комитете, но он должен знать, что скульптура весит 50 тонн».

Франкфурт-на-Майне, Иван Бабурин

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