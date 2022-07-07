Ни один гражданин России не обратился за получением украинской визы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 7 июля, заявил, что заявил, что с момента отмены «безвиза» с Россией ни один россиянин не подал заявку на украинскую визу, – сообщает телеканал «Украина 24».

В эфире телеканала Кулеба сказал: «За семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подал заявку на получение украинской визы. За прошедшую неделю в МИД Украины и ее посольства в разных странах поступило свыше ста звонков от российских граждан, просивших разъяснить, каковы правила въезда и как получить визу, но никто так и не подал заявку на нее».

По мнению украинского дипломата, это показывает, как изменились отношения между российским и украинским народом после того, как Москва начала военную операцию на Украине.

Следует напомнить, что с 1 июля 2022 года Украина отменили безвизовый режим для российских граждан и теперь для въезда на Украину россиянам необходимо получать визу. Без визы стал невозможен не только въезд, но и транзит через Украину, нахождение внутри нее и выезд за ее пределы.

Киев, Иван Бабурин

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