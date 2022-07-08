Треть пользователей Рунета меняют аватарку при знакомстве в соцсетях

Ко Дню семьи, любви и верности социальная сеть «Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe провели опрос пользователей Рунета о том, как пары познакомились друг с другом и насколько доверительные отношения сложились у них. В исследовании приняли участие 1022 человека старше 18 лет. Выборка репрезентативна аудитории Рунета.

Две трети (69%) участников опроса рассказали, что на данный момент состоят в отношениях. При этом более половины (51%) респондентов полагают, что российский День семьи – отличный повод напомнить спутнике или спутнице о своих чувствах, 42% рассказали, что не отмечают этот праздник, а 7% никогда не слышали о нем.

Исследование ОК показало, что люди стали чаще знакомится через соцсети. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос до 41%. В то же время 39% респондентов заявили, что никогда ни с кем не знакомились онлайн. В опросе 15% участников опроса сообщили, что уже нашли постоянного партнера именно благодаря соцсетям. 31% считают соцсети отличным инструментом поиска партнера для семейных отношений, но ровно столько же верят в обратное: соцсети не всегда подходят, чтобы создать крепкую семью.

Немалая часть пользователей (42%) радуются, когда их вторая половинка делится совместными фотографиями в соцсетях. В этом признались мужчины и женщины 25-34 лет (53%) и 35-44 лет (45%), что соответствует ядру активной аудитории ОК в целом. А вот 34% опрошенных, наоборот, считают, что «счастье любит тишину», 24% затруднились с ответом. Больше остальных рады, когда партнер делится фотографиями в соцсетях, респонденты от 18 до 35 лет.

При этом 30% пользователей выкладывают совместные фотографии сразу после знакомства, 19% – только через месяц, 14% – через полгода, а 36% делятся с друзьями фотографиями лишь после свадьбы.

Также выяснилось, что примерно треть (33%) пользователей Рунета меняют аватарку в тот период, когда активно знакомятся в соцсетях, так как стараются подобрать более привлекательную фотографию. 42% не меняют главное фото профиля, а 25% опрошенных ответили, что сейчас находятся в отношениях и никого не ищут.

Что касается прошлых отношений, мнения разделились поровну: 50% не любят хранить историю прошлых отношений и удаляют совместные снимки. Особенно часто к этому прибегают женщины (58%) и люди 35-44 лет (67%). 50% опрошенных, напротив, считают этот период частью своей жизни и не удаляют фотографии из соцсетей, причем чаще фотографии бывших партнерш сохраняют мужчины (59%).

«Одноклассники» также повторили прошлогодний вопрос и интересовались у респондентов, следят ли они за своими партнерами в социальных сетях. Свежий опрос показал, что люди стали меньше доверять друг другу. При этом количество людей, которые следят за переписками и активностью своих партнеров в соцсетях, не изменилось – оно остается на уровне 12%. Не читают личные переписки, но отслеживают действия любимых людей 27%. 14% отмечают, что сами не следят ни за кем, но знают, что за ними наблюдает партнер. При этом 55% респондентов считают недопустимым следить за своим партнером в соцсетях.

Что касается слежки за бывшими в интернете, то этим занимаются 31% участников опроса, и 16% из них хотели бы разорвать эту зависимость. Не интересуются действиями бывших возлюбленных 49%, а 20% заявили, что у них «нет бывших партнеров».

Москва, Ангелина Сергеева

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