В «Одноклассниках» появились лонгриды для творчества блогеров

В соцсети «Одноклассники» появился новый инструмент для блогеров. Теперь авторы могут создавать и форматировать полноценные статьи – добавлять в текст фотографии и видео, выделять заголовки и цитаты и использовать другие функции интерфейса.

«Новый редактор публикаций ОК помогает авторам создавать большие, структурированные и визуально красивые материалы: добавлять разделители, видео, фото, GIF, меню ссылок и прочее прямо в заметку. Авторы могут создавать лонгриды до 64 тысячи знаков, что дает возможность публиковать длинные мультимедийные статьи в рамках одной заметки, а автосохранение каждые три секунды позволит сохранить контент даже при потере соединения. Заметки нового формата отображаются как на веб-платформе и в мобильной версии m.ok.ru, так и в мобильных приложениях Android и iOS, при этом создавать их можно пока только в десктопной версии соцсети. Так как лонгриды рекомендуются пользователям в ленте новостей наряду с обычными постами, авторы контента крупного размера в ОК смогут быстро найти себе новых читателей и подписчиков», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Кроме того, есть алгоритм «Молния», который регулярно отбирает и продвигает лонгриды новых авторов, помогая увеличить охват публикаций и получить подписчиков. Для того, чтобы попасть в программу «Молния», нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети.

Москва, Ангелина Сергеева

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