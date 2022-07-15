«Фабрики и люди»: стартовал второй сезон проекта о промышленном наследии Ивановской области

В «Одноклассниках» стартовал второй сезон «Фабрик и людей» – проекта, посвященного истории и современности текстильных производств Ивановской области. Год назад в рамках этого проекта публиковались истории о 15 фабричных комплексах.

Второй сезон продолжит знакомить пользователей с фабриками и яркими личностями их основателей, впечатляющей архитектурой и историями предпринимательского успеха, жизнью и работой текстильщиков. В официальной группе «Фабрики и люди» в «Одноклассниках» будут опубликованы оригинальные авторские тексты и уникальные фотографии проекта. Кроме того, в подкасте «Фабрики и люди» о прошлом и будущем текстильной отрасли Ивановской области расскажут представители индустрии текстильной промышленности – дизайнеры, бизнесмены и многие другие.

Материалы будут выходить с июля по октябрь 2022 года на страницах проекта в соцсетях.

Москва, Марина Иванова

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