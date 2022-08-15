Стартует ОК Media Challenge 2022

«Одноклассники» начинают прием заявок на участие в ОК Media Challenge 2022 – ежегодном конкурсе для региональных СМИ. В ходе этого конкурса участники улучшат качество публикаций в своих группах и научатся эффективным приемам работы в этой соцсети. А победители получат денежные призы в 50, 30 и 15 тысяч рублей, которые смогут потратить на продвижение контента в «Одноклассниках».

OK Media Challenge 2022 продлится с 29 августа по 25 сентября. Конкурс включает в себя обучающую программу из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач. За каждое успешно выполненное задание будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники медиачелленджа, можно в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа». «Медиа, которые примут участие в конкурсе, узнают все о частоте постинга в ОК, научатся делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, познакомятся с инструментами соцсети, попробуют запустить спецпроект и узнают, как настраивать кампании в Рекламном кабинете ОК», сообщили в пресс-службе соцсети.

Подать заявку могут представители всех российских региональных СМИ до 25 августа включительно. Из всех заявок 26 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе. Итоги отборочного тура будут опубликованы в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа». В прошлом году заявки на участие подали 95 представителей региональных СМИ, 30 из которых прошли отборочный тур. В конкурсе также участвовали медиа из стран СНГ.

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