Одноклассники запустили оплату по QR-коду

В «Одноклассниках» появилась возможность расчетов с помощью системы быстрых платежей (СБП). Теперь пополнить внутреннюю валюту, ОКи, можно по QR-коду.

«Для того чтобы воспользоваться новой опцией в ОК, пользователю нужно перейти в раздел «Пополнение счёта» на своей странице и выбрать оплату с помощью СБП, после чего система сформирует QR-код. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в соцсеть через мобильный браузер, а также в десктопной версии ОК», – сообщили в пресс-службе компании.

Если страница открыта в мобильной версии приложения ОК, достаточно нажать кнопку перехода к оплате: пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка. Если QR-код открыт в десктопной версии соцсети, его нужно отсканировать камерой смартфона или планшета.

В «Одноклассниках» подчеркнули, что это полностью безопасный способ пополнения внутренней валюты, пользовательские данные не передаются третьим лицам, а платежи проходят мгновенно. Кроме того, пользователям не нужно вводить данные своих карт, достаточно только выбрать в мобильном банке счет, с которого спишется оплата, и подтвердить платеж.

Москва, Марина Иванова

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