В Анголе найден самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет

Самый крупный розовый алмаз за последние триста лет обнаружили в одном из рудников Анголы, – сообщает в среду, 27 июля Associated Press.

Как сообщает агентство, крупный розовый алмаз в 170 карат, который может оказаться самым большим подобным камнем, найденным за последние 300 лет, был обнаружен в аллювиальном алмазном руднике Луло, в честь чего он получил название «Роза Луло». Шахта Луло является источником большинства драгоценных камней Анголы. Именно в ней были найдены два самых крупных алмаза страны.

Министр полезных ископаемых и нефти Анголы Диамантино Азеведу заявил: «Этот побивающий рекорды и впечатляющий розовый алмаз показывает, что Ангола является важным игроком на мировой арене по вопросам добычи алмазов».

Ангольская государственная компания по сбыту бриллиантов Sodiam продаст «Роза Луло» на международном тендере.

Луанда, Иван Бабурин

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