«Одноклассники» выпустили «умное» обновление для мобильных приложений

Соцсеть «Одноклассники» представила обновленный интерфейс мобильных приложений: теперь меню подстраивается под интересы пользователей. Алгоритмы машинного обучения анализируют предпочтения каждого пользователя, учитывают его активность в разных сервисах и показывают в меню самые часто используемые из них.

Теперь первую строчку меню будут занимать важные для всех пользователей разделы: «Оповещения» – с самыми важными уведомлениями от соцсети, «События» – с «классами» и комментариями под публикациями пользователя, а также сервисы «Гости» и «Друзья», которые позволяют взаимодействовать с друзьями. Разделы во второй строке меню будут адаптированы под предпочтения пользователей и меняться в зависимости от поведения в соцсети. Например, меломаны и любители поиграть получат быстрый доступ к разделам «Музыка» и «Игры», а все, кто часто поздравляет друзей, – смогут быстро перейти в «Подарки».

«Один из ключевых современных трендов интерфейсов – не строить разветвленную и сложную структуру, а сразу предлагать то, зачем человек заходит в приложение. Мы продолжаем масштабную перестройку интерфейса ОК и хотим, чтобы пользователи с первого экрана получали доступ к самым нужным сервисам и контенту. Технологии машинного обучения в новом меню позволили нам облегчить один из главных экранов приложения, сделать его более релевантным и в то же время сохранить быстрый доступ к другим полезным сервисам соцсети», – прокомментировал Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники».

Новые функции меню уже доступны всем пользователям приложений ОК на Android и iOS после установки версии 22.2.28.

Москва, новый День, Марина Иванова

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