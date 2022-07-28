Британские компании отказываются рекламироваться в прессе рядом со статьями об Украине

В Великобритании компании не хотят платить за рекламу рядом со статьями об Украине в британской прессе. По мнению рекламодателей, такое соседство плохо сказывается на эффективности продвижения товаров, – пишет The Guardian.

Ссылаясь на финансового директора компании-издателя Reach Саймона Фуллера, издание пишет, что украинская тема теряет актуальность в Соединенном Королевстве и начинает вызывать у общественности раздражение. Компании не хотят платить за рекламу рядом со статьями об Украине в британской прессе.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что в Великобритании отказались от рекламы, предлагавшей познакомиться с «одинокими» украинскими женщинами. Местные власти сочли эти объявления «оскорбительными».

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»