В российских ВУЗах повышенные стипендии будут назначать за патриотическую деятельность

Систематическое участие студента в патриотических мероприятиях предложило добавить в перечень условий для назначения повышенной стипендии минобрнауки России. Проект соответствующего приказа опубликован в четверг, 28 июля, на портале нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1663.

Сообщается, что авторы инициативы предлагают назначать студентам повышенную стипендию за «систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, подтверждаемое документально».

На сегодняшний день, согласно существующим правилам, повышенная стипендия назначается студентам-отличникам, призерам олимпиад, за выдающиеся достижения в учебе и в проектной, научной, культурно-творческой, а также спортивной деятельности.

Москва, Иван Бабурин

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