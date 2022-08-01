Сергей Шойгу выступил с поздравлением с Днем ВДВ

Сергей Шойгу поздравил десантников с 92-й годовщиной Воздушно-десантных войск, – сообщается на сайте ведомства.

В праздничном приказе Сергей Шойгу отметил, что «на протяжении всей истории «крылатая пехота» была и остается гарантом безопасности нашей Родины. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и после нее, в ходе локальных военных конфликтов гвардейцы-десантники всегда с честью выполняли служебный долг, демонстрировали высочайший профессионализм, стойкость и мужество».

«Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и учение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки», – заявил Министр обороны России.

Генерал армии Сергей Шойгу выразил уверенность, что военнослужащие Воздушно-десантных войск будут и впредь вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности и защиту национальных интересов России. Он принес искренние слова благодарности ветеранам войск – «тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению».

Министр обороны России поздравил всех с праздником, поблагодарил за верную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя нашего Отечества.

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