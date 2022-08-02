Население Китая начнет сокращаться к 2025 году, несмотря на прекращение действия политики одного ребенка, направленной на поощрение рождаемости в самой густонаселенной стране мира, заявило министерство здравоохранения.

Азиатская страна сталкивается с демографическим кризисом с быстро стареющей рабочей силой, экономическим спадом и самым низким приростом населения в стране за последние десятилетия.

В прошлом году уровень рождаемости достиг исторического минимума, и эта тенденция сохранится. «Темпы роста населения значительно замедлились. Он войдет в фазу отрицательного роста в течение 14-й пятилетки (2021-2025 годы)», – предупредило министерство здравоохранения в отчете в понедельник. В последние годы Китай ослабил свою политику контроля над рождаемостью. В 2016 году она разрешила парам завести двоих детей, а с прошлого года – троих. Но эти решения не привели к буму рождаемости. Пары охлаждает растущая стоимость жизни, жилья и особенно образования детей.

«Наша политика родовспоможения несовершенна, существует большой разрыв в отношении ситуации демографического развития и ожиданий населения», – подчеркнули в Минздраве. Чтобы стимулировать рождаемость, министерство выступает за снижение финансового давления на пары с помощью жилищной, образовательной и налоговой политики.

С понедельника крупный город на востоке страны Ханчжоу предлагает семьям с тремя детьми более крупные кредиты на покупку первого дома. По сообщениям государственных СМИ, в последние месяцы другие населенные пункты также внедрили политику поддержки. Согласно официальным данным, в 2021 году в Китае было зарегистрировано 10,62 миллиона рождений, что является самым низким показателем по крайней мере с 1978 года.

Пекин, Елена Васильева

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