Россиян лишили возможности регистрироваться на экзамен по английскому языку по системе TOEFL

Компания ETS, занимающаяся тестированием по английскому языку в рамках системы TOEFL, во вторник, 2 августа заблокировала возможность регистрации на экзамен для граждан России, – сообщает РИА Новости.

При попытке зарегистрировать аккаунт с местом жительства в России на сайте организации говорится: «В целях соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) мы не можем обработать ваш запрос».

Следует отметить, что OFAC является подразделением министерства финансов США, занимающееся вопросами финансовой разведки, планированием и применением экономических и торговых санкций.

TOEFL – экзамен на уровень владения английским языком, который нужен для поступления в зарубежные вузы, а также для приема на работу в англоязычных странах.

Москва, Иван Бабурин

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